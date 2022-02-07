Amazon побила рекорд по росту капитализации — за день подорожала на $191 млрд

7 февраля 2022, 16:15

После позитивного финансового отчёта по итогам IV квартала акции Amazon всего за день подорожали на 14 %, в результате чего рыночная капитализация компании увеличилась на $191 млрд — это рекордная динамика. Основатель компании Джефф Безос (Jeff Bezos) за эти же сутки разбогател на $20 млрд.

Оптимизм инвесторов в отношении Amazon было обусловлен рядом факторов: в первую очередь это практически удвоившаяся прибыль компании в праздничные дни, а также подорожание годовой подписки Prime в США со $119 до $139. Положительные финансовые результаты подтвердили, что компания способна эффективно контролировать поставки товаров и издержки на оплату труда.



Рыночная капитализация Amazon составляет $1,6 трлн, что делает компанию четвёртой в США после Apple, Microsoft и Alphabet. Потерпевшая тяжёлую неудачу Meta, чьи акции рухнули на 26 %, а капитализация уменьшилась на $232 млрд, тем не менее, сохранила за собой 7 место. Положительные отчёты по результатам IV квартала продемонстрировали и более мелкие игроки, чьи акции первоначально подешевели на фоне провала Meta.



Акции Snap (владеет Snapchat) подорожали на 59 %, с лихвой отыграв падение на 24 %. Компания заявила, что сумеет справиться с изменением политики конфиденциальности Apple iOS, из-за которого рухнула рекламная выручка. Сервис Pinterest также доложил о 20-% росте выручки, чем спровоцировал подорожание своих акций на 11 %, хотя из-за Meta они сначала подешевели на 10 %.



Подорожание активов Amazon помогло стабилизировать рынок в целом: индекс S&P 500 прибавил 0,5 %, а высокотехнологичный Nasdaq Composite увеличился на 1,6 %. В целом же высокотехнологичные игроки оказывают существенное влияние на показатели фондового рынка. По данным S&P Global, на долю Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla и NVIDIA приходится более 25 % непрофильного индекса S&P 500.

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