Samsung опровергла слухи о желании купить ARM

Вчера по Сети пробежал слух о том, что южнокорейская компания Samsung в составе консорциума компаний тоже решила поучаствовать в торгах, связанных с покупкой британского разработчика процессоров ARM.
И если не всей компании, то хотя бы части её активов. Samsung сегодня официально опровергла эту информацию.
По данным южнокорейских СМИ, Samsung претендовала на долю капитала компании ARM. Южнокорейский технологический гигант в составе консорциума компаний собирался приобрести небольшой пакет акций ARM (3–5 %), якобы чтобы не только спасти ключевого для себя разработчика процессорных архитектур, но и добиться за счёт этих инвестиций некоторых преференций при определении размера лицензионных отчислений. Даже называлась сумма в $41 млрд, которую готов был отдать консорциум компаний вместе с Samsung за долю британского производителя его японскому владельцу SoftBank Group. Но оказалось, что это всего лишь слухи. Сегодня представители Samsung заявили, что ранее прозвучавшая информация является совершенно «беспочвенными» слухами, передаёт Yahoo Finance.
Напомним, что британская компания ARM является разработчиком процессорных микроархитектур, которые используются в продуктах таких компаний, как Qualcomm, Apple, Samsung и не только. Владельцем ARM является японская компания SoftBank Group, которая приобрела её в 2016 году за $32 млрд.
Недавно ARM вызвала интерес у разработчика графический процессоров, компании NVIDIA. В настоящий момент она вместе с SoftBank Group проводит переговоры по поводу возможной покупки. Точная сумма предполагаемой сделки не называется, но прозвучала информация о том, что NVIDIA готова отдать за ARM более $32 млрд. Ранее также сообщалось, что SoftBank Group хочет продать не всю ARM целиком, а лишь часть её активов.
(С) 3Dnews