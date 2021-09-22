Производитель камер Olympus опроверг слухи о сотрудничестве с Samsung

22 сентября 2021, 9:15

Пока релиз нового флагмана Samsung Galaxy S22 ещё не состоялся, продолжают множиться слухи об используемом смартфоном «железе».

В том числе ранее появлялись и данные о том, что производитель электроники будет сотрудничать с Olympus, выпускающей камеры различного уровня. Тем не менее последняя прокомментировала новости крайне прохладно.

На запросы известных новостных порталов вроде Let’s Go Digital и Android Authority в Olympus ответили кратким и сдержанным заявлением. В частности, портал Android Authority получил следующий комментарий от представителя компании: «Единственное официальное заявление, которое я могу сделать с нашей стороны в связи с этим — это то, что здесь не о чем говорить и нечего анонсировать».



Конечно, технически даже такое заявление в теории не исключает возможность сотрудничества. В Android Authority проявили настойчивость и запросили дополнительных комментариев, но получили лишь ответ о том, что компания не комментирует слухи.



Тем не менее не исключено, что переговоры с Samsung велись или, возможно, ведутся с другими производителями. Сотрудничество вендоров на данном рынке с производителями камер — вполне распространённая практика. В частности, Vivo работает с Zeiss, OnePlus — с Hasselblad, Huawei — c Leica. По заявлениям производителей смартфонов, такое сотрудничество обычно обеспечивает улучшенную обработку изображений, лучшее «железо» (включая оптику) или дополнительные режимы для камер.

(С) 3dnews