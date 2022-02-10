Samsung будет обновлять ПО флагманов Galaxy S22 5 лет — они получат Android 16

10 февраля 2022, 10:15

Компания Samsung увеличила срок поддержки флагманских Android-устройств до пяти лет — теперь компания обязуется предоставлять для них четыре масштабных обновления операционной системы, а также пять лет выпускать патчи безопасности.

В прошлом году Samsung взяла на себя обязательство обеспечивать четыре года поддержки ПО для фирменных смартфонов и планшетов — выпускать три масштабных обновления Android и четыре года предоставлять патчи безопасности. Обещание компании касалось как флагманов, так и среднебюджетных устройств. Теперь флагманам срок поддержки продлили.



Это означает, что представленные сегодня смартфоны серии Galaxy S22 и планшеты Galaxy Tab S8, которые выходят на рынок с предустановленной Android 12, будут получать обновления до Android 16 включительно. Хорошая новость касается и владельцев флагманских смартфонов 2021 года, таких как серия Galaxy S21, включая Galaxy S21 SE, Galaxy Z Fold3 и Z Flip3. Они тоже получат пять лет поддержки. При этом Galaxy S21 FE, как и сегодняшние новинки, завершит свой жизненный цикл с Android 16, поскольку он стал первым смартфоном южнокорейской компании с предустановленной Android 12.