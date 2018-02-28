MWC 2018: MWC 2018 "отметилась" анонсом аппаратного кошелька для криптовалют

В рамках международной выставки MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, компания Archos представила, судя по всему, первый аппаратный кошелек для криптовалют - Safe-T mini.
Производитель позиционирует новинку как «идеальный кошелек для держателей криптовалют, который позволит защититься от любых хакерских атак».
Кроме того, этот кошелек способен выполнить все криптовалютные операции.
К ПК или другому устройству кошелек подключается посредством порта micro-USB. После установки обязательного PIN-кода, длина которого до 4 до 9 цифр, кошелек генерирует и хранит закрытый ключ в режиме offline. Каждая выполненная пользователем транзакция отображается на встроенном экране. Если же вы сломали свой кошелек либо потеряли его, вы сможете восстановить данные из резервной копии.
В Archos отмечают, что их кошелек совместим с Electrum, Ethereum, GreenAddress/Greenbits, MyCrypto и Mycelium, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, Zcash и многие другие криптовалюты.
Эта новинка производителя поступит в продаже в июне по цене 50 евро.