MWC 2018: MWC 2018 "отметилась" анонсом аппаратного кошелька для криптовалют

28 февраля 2018, 11:15

В рамках международной выставки MWC 2018, которая проходит в эти дни в Барселоне, компания Archos представила, судя по всему, первый аппаратный кошелек для криптовалют - Safe-T mini.

Производитель позиционирует новинку как «идеальный кошелек для держателей криптовалют, который позволит защититься от любых хакерских атак».Кроме того, этот кошелек способен выполнить все криптовалютные операции.К ПК или другому устройству кошелек подключается посредством порта micro-USB. После установки обязательного PIN-кода, длина которого до 4 до 9 цифр, кошелек генерирует и хранит закрытый ключ в режиме offline. Каждая выполненная пользователем транзакция отображается на встроенном экране. Если же вы сломали свой кошелек либо потеряли его, вы сможете восстановить данные из резервной копии.В Archos отмечают, что их кошелек совместим с Electrum, Ethereum, GreenAddress/Greenbits, MyCrypto и Mycelium, Bitcoin, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, Zcash и многие другие криптовалюты.Эта новинка производителя поступит в продаже в июне по цене 50 евро.