Когда PayPal заработает в Украине

23 марта 2021, 11:45

Конечно, глобальная платежная система PayPal давно работает в Украине. Вы можете свободно открывать там счет, переводить на него свои деньги, расплачиваться за покупки по всему миру. Но…

Вы не можете:

выставлять счета другим пользователям;

принимать платежи;

вести торговлю.

А ведь в этом главный смысл данной системы, которая является крупнейшей дебетовой электронной платежной системой, и при этом подразделением компании eBay. Собственно, через торговую площадку eBay очень удобно вести торговлю со всем миром.

Да и вообще, PayPal - международная электронная платежная система, основанная в 1998 году предпринимателем Илоном Маском. Это самый распространенный в мире способ расчетов в интернете. Сейчас PayPal используют более 300 млн человек в более 200 странах мира.

То есть, если вы хотите получать деньги в Украине, потому что вы продаете что-либо в Интернете, все сильно усложняется. Единственная возможность принимать платежи PayPal - это открыть банковский счет и вести бизнес в зарубежной юрисдикции, поддерживаемой PayPal. Поскольку PayPal пока не поддерживает получение денег в Украине.

Хотя в последнее время поступают сообщения о том, что правительство Украины ведет переговоры с представителями компании.

Недавно вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил: “Мы также уже год общаемся с PayPal, но сейчас компания не планирует работать в нашей стране. PayPal нужно заходить в Украину. Я думаю, что мы их дожмем обязательно”.

Напомним, что в январе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту PayPal с предложением работать в Украине и получил ответ, что такая возможность рассматривается. Так что диалог с PayPal продолжается. Скорее всего конструктиву помешал период эпидемии коронавируса.

Как же вывести деньги с PayPal

Пока PayPal полноценно в Украине не работает, можно выводить деньги через площадки-посредники. Например, как вывести деньги из пейпал , можно ознакомиться на соответствующем сайте, на котором указано:

“Мы помогаем выводить PayPal средства в Украине. Это может быть интересно фрилансерам, экспортерам, продавцам на ebay и всем, кто получает оплаты на счет платежной системы PayPal”.

Как это реализуется? Обычно посредник имеет собственный счет PayPal в США. Он получает деньги, взимает 5-процентную комиссию, а остальные деньги отправляет на счет клиента в украинском банке.