PayPal ввела в Испании новую функцию — совместный сбор средств

22 ноября 2024, 12:45

Платформа подключила к ней пользователей из США, Германии, Италии и Испании.

Теперь они могут организовывать сборы средств с друзьями или родственниками. Например, на подарок ко дню рождения.

Организаторы могут приглашать участников, отслеживать взносы и переводить средства на свой PayPal-аккаунт для использования или вывода. Внесение средств осуществляется без комиссии с использованием баланса PayPal или привязанного банковского счета. В сборе также могут принять участие те, у кого нет аккаунта PayPal.