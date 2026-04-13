Франция отказалась от проекта Eurodrone

Речь о разведывательном дроне дальнего действия, разрабатываемого совместно с Германией, Италией и Испанией.



Решение отражено в обновленной оборонной стратегии страны и связано с пересмотром военных приоритетов.

В Париже намерены сделать ставку на более дешевые и гибкие решения - рои дронов, автономные системы и кибертехнологии. По оценке французских военных, Eurodrone уступает современным требованиям: его назвали «дроном вчерашнего дня», требующим значительной инфраструктуры и менее эффективным в условиях интенсивных конфликтов.Проект считался одним из ключевых для оборонной автономии Европы, однако его реализация затянулась, а стоимость выросла почти до €8 млрд. Дополнительные разногласия между участниками касались конструкции и технических решений, что также повлияло на сроки и бюджет.После выхода Франции Германия, Италия и Испания намерены продолжить программу, несмотря на ожидаемый рост расходов.