Что такое свободный оборот акций (Free Float)?

8 мая 2024, 10:10

Свободный оборот акций, также известный как публичный оборот, относится к доле акций компании, которые свободно торгуются на открытом рынке и не ограничены в обороте (например, акции, которые не принадлежат инсайдерам). Этот термин используется для описания количества акций, доступных для публичной торговли на вторичном рынке.

Формула для расчета свободного оборота:

Свободный оборот = Общее количество выставленных акций - Закрытые акции (акции, принадлежащие инсайдерам и под действием определенных ограничений).

Пример расчета:

Предположим, компания Икс имеет 1,000,000 авторизованных акций, из которых 500,000 акций находятся в обращении. Из них 50,000 акций принадлежат высшему руководству и ограничены в обороте, а 80,000 акций — это казначейские акции. Тогда свободный оборот составит:

Свободный оборот = 500,000 - (50,000 + 80,000) = 370,000 акций

Свободный оборот акций тщательно анализируется инвесторами, так как является важным показателем при выборе акций для инвестиций. В частности, акции с небольшим свободным оборотом часто более волатильны, поскольку меньшее количество акций доступно для торговли, что может привести к более широкому спреду между ценой покупки и продажи и усиленным ценовым колебаниям.

Примером компании с высокой волатильностью акций из-за низкого свободного оборота является Tilray, компания по производству каннабиса. В сентябре 2018 года, после IPO, акции компании показали резкое увеличение волатильности, что было вызвано низким процентом свободного оборота в 23%, что сделало акции крайне чувствительными к торговым операциям.

В контексте обучения трейдингу, которое предлагает школа CRYPTOLOGY, наборы инструментов Alpha HTF и LTF могут стать значимой частью учебного курса, особенно для студентов, стремящихся к освоению динамического и высокоэффективного трейдинга на криптовалютных рынках. Программа обучения в CRYPTOLOGY, включающая 40 часов практики, может интегрировать эти инструменты для обучения студентов ключевым аспектам торговли, таким как анализ волатильности, понимание трендов и точное использование сигналов моментума.

Студенты cryptology.school могут изучить, как использовать шейдед сквизы (shaded squeezes) и прорывы волатильности для определения моментов входа в рынок и начала новых трендов, что особенно ценно при работе с высоковолатильными активами, такими как криптовалюты. Обучение включает анализ реальных рыночных данных с помощью этих инструментов, что способствует лучшему пониманию рыночной динамики и развитию навыков принятия взвешенных торговых решений.

Академия трейдинга CRYPTOLOGY это место где студенты могут научиться использовать Bollinger Bands и 8/9 Signals для оценки перекупленности или перепроданности активов, что помогает улучшить управление рисками и стратегическое планирование сделок. Использование этих инструментов в обучении дает студентам практические навыки, необходимые для успешной торговли на быстро меняющемся крипторынке.

Таким образом, интеграция наборов инструментов Alpha HTF и LTF в учебную программу CRYPTOLOGY обеспечивает студентам доступ к передовым торговым технологиям и методикам, повышая их шансы на успех в мире криптотрейдинг.