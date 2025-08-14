Азербайджан передал Украине новую партию гумпомощи

14 августа 2025, 9:45

Азербайджан предоставил очередной пакет гуманитарной помощи, включающий электрооборудование на сумму $2 млн.

Об этом сообщил посол Украины в Азербайджане Гусев, выразив особую благодарность президенту Алиеву и правительству страны.

«Это очень важная и столь необходимая Украине помощь. Электрооборудование будет использовано для восстановления энергетической инфраструктуры», - подчеркнул дипломат. По его словам, это уже второй подобный пакет, переданный в 2025 г.Гусев отметил, что Украина высоко ценит последовательную поддержку со стороны Азербайджана, особенно в период тяжелых испытаний, и в свою очередь неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана.11 августа президент Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики Азербайджана средств в размере $2 млн, которые будут направлены на закупку и отправку Украине электрооборудования, произведенного в стране.