Новий корвет КНДР класу Nampo

22 августа 2025, 13:15

На північнокорейських верфях знову зафіксували активність — на одній із корабелень помітили новозбудований корвет класу Nampo.



Цей тип кораблів відомий ще з 2013–2014 років завдяки супутниковим знімкам, але їхня поява в нових конфігураціях свідчить про спроби КНДР модернізувати свій військово-морський флот та наростити можливості протичовнової оборони. Проте між амбіціями режиму Кім Чен Ина та реальними технічними можливостями країни залишається значний розрив.

Новий корабель має довжину близько 76 метрів, ширину 11 метрів та осадку 3,4 метра при повному водотоннажному навантаженні приблизно 1 300–1 500 тонн. Корвети цього класу оснащуються реактивними бомбометами РБУ-1200, 76-мм артилерійською установкою, зенітними комплексами АК-230 і крилатими ракетами Kumsong-3, що є північнокорейською копією радянського комплексу Х-35. Це свідчить про прагнення Пхеньяна створити платформу багатоцільового призначення, здатну вести як протичовнову, так і протикорабельну боротьбу в прибережних зонах.Втім, реальний стан північнокорейського суднобудування викликає серйозні сумніви. Лише в травні 2025 року під час спуску другого есмінця класу «Чхве Хьон» сталася аварія — корпус корабля розколовся прямо на церемонії за присутності Кім Чен Ина. Лідер КНДР різко розкритикував організаторів, звинувативши їх у «злочинній безвідповідальності». Подібні інциденти свідчать про системні проблеми якості, брак сучасних технологій та обмеженість ресурсів, які неминуче впливають на бойову готовність флоту.Будівництво нових кораблів відбувається на фоні амбіційних завдань, що ставить перед суднобудівниками режим. Зокрема, Пхеньян наказав добудувати есмінець «Чхве Хьон» всього за рік — до 10 жовтня 2025 року, коли відзначатиметься річниця заснування Трудової партії Кореї. Однак такі символічні дедлайни часто призводять до прискорених робіт і компромісів у якості, що може зробити нові кораблі більш пропагандистським жестом, ніж реальним військовим інструментом.Попри це, розгортання нового корвета класу Nampo не можна ігнорувати. Поєднання протичовнових засобів, протикорабельних ракет і артилерії робить його потенційно небезпечним для кораблів у Жовтому морі та регіональних водах. Водночас відсутність сучасних систем ППО, низький рівень електронної інтеграції та можливі проблеми з надійністю силових установок залишають такі платформи вразливими для більш технологічно розвинених флотів, зокрема Південної Кореї, Японії та США.Новий корвет Nampo — це ще один приклад, як КНДР намагається демонструвати силу й технологічний прогрес, приховуючи системні проблеми галузі. Пхеньян прагне створити образ модернізованого флоту, здатного діяти на рівні регіональних суперників, однак реальна боєздатність цих кораблів залишатиметься під сумнівом, допоки країна не вирішить проблеми виробничих стандартів, надійності конструкцій та доступу до сучасної електроніки.