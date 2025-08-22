22 августа 2025, 12:15

Алиев: Азербайджан в любой момент должен быть готов к войне

На встрече с жителями г. Кяльбаджар президент Азербайджана Алиев заявил о наращивании военной мощи: «После Второй Карабахской войны в связи с развитием наших сил как на Каспии, так и всех других Вооруженных сил мы увеличили численность наших сил специального назначения на тысячи бойцов – не хочу называть точную цифру, но намного, были созданы новые силы коммандос».



«В нашу страну доставлены самые современные беспилотные летательные аппараты, новые артиллерийские системы. Заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, а имеющиеся полностью модернизированы. Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши Вооруженные силы. Поэтому если в чью-то больную голову взбредет мысль совершить какую-либо провокацию против Азербайджана, то, я думаю, они вновь об этом пожалеют», - добавил глава государства.

