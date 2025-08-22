ГлавнаяНовости
22 августа 2025, 11:15

Україна запустила серійне виробництво дронів із дальністю понад 1000 км

Новий БПЛА FP-1 вже виготовляється на потужностях однієї з провідних оборонних компаній країни.


