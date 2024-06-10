США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Цей пакет направлено на закриття критичних оборонних потреб України.
У пакет увійшли:
ракети для систем ППО Hawk;
ракети до ПЗРК Stinger;
гаубиці калібру 155 мм;
артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;
додаткові боєприпаси для HIMARS;
мінометні системи калібру 81 мм;
ПТКР TOW;
БТР M113;
тягачі для перевезення ОіВТ;
берегові та річкові патрульні катери;
протитанкові комплекси Javelin та протитанкові гранатомети AT-4;
підривні боєприпаси;
набої для стрілецької зброї та ручні гранати;
прилади нічного бачення;
запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Загальна вартість складових пакету сягає $225 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.