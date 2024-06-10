США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

10 июня 2024, 12:45

Цей пакет направлено на закриття критичних оборонних потреб України.

У пакет увійшли:

ракети для систем ППО Hawk;

ракети до ПЗРК Stinger;

гаубиці калібру 155 мм;

артилерійські снаряди калібрів 155 та 105 мм;

додаткові боєприпаси для HIMARS;

мінометні системи калібру 81 мм;

ПТКР TOW;

БТР M113;

тягачі для перевезення ОіВТ;

берегові та річкові патрульні катери;

протитанкові комплекси Javelin та протитанкові гранатомети AT-4;

підривні боєприпаси;

набої для стрілецької зброї та ручні гранати;

прилади нічного бачення;

запасні частини, обладнання для технічного обслуговування та інше допоміжне обладнання.



Загальна вартість складових пакету сягає $225 млн. Кошти виділяються за програмою PDA — прямі поставки з запасів Армії США.