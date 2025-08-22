Константиновка осталась без газа после атаки РФ

22 августа 2025, 11:45

"Донецкоблгаз" сообщил, что в результата обстрела была повреждена газораспределительная станция.

В связи с многочисленными повреждениями рабочее давление в системе газоснабжения Константиновки удержать не удалось, что привело к прекращению распределения газа потребителям города."С учетом ситуации безопасности в городе, невозможностью своевременного реагирования аварийной службы для локализации и ликвидации аварийных ситуаций, дефицитом кадрового состава и отсутствием гарантий безопасности при выполнении работ для работников управления дальнейшие работы по восстановлению газоснабжения в г. Константиновка невозможно", — заявили в компании.