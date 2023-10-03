GMNG выпустил универсальную утилиту для компьютерных мышек

3 октября 2023, 14:15

Бренд гейминговых устройств GMNG выложил в свободный доступ программу для настройки любых компьютерных мышей. Бесплатную утилиту можно скачать с сайта бренда.



Универсальная разработка бренда позволяет удобно и быстро настроить функционал кнопок, привязать к ним макросы и сохранить конфигурацию в отдельном профиле.

Работать с программой очень просто: достаточно скачать её с сайта и выбрать в настройках нужную мышь GMNG или аналогичную модель другого производителя.



Утилита позволяет настраивать кнопки, например, менять местами стандартные команды. При этом можно создать сколько угодно профилей настроек под разные цели. Так что программа пригодится и в работе, и в учёбе и в игре. А с помощью функции выгрузки созданные профили можно переносить на разные устройства и делиться ими с другими пользователям.



В базу утилиты от GMNG также можно завести любое количество макросов – заранее записанных алгоритмов действий, таких как последовательность нажатия клавиш. С помощью программы макросы можно «цеплять» к отдельным кнопкам и привязывать к созданным профилям.

Бесплатная программа создана в рамках миссии бренда по поддержке геймерского сообщества. GMNG выпускает устройства, подходящие для игр всех жанров и геймеров любого уровня подготовки, следуя своему слогану: «Нравится – играй». И благодаря утилите можно полностью раскрыть потенциал своей мышки, превратив её в грозное оружие или универсальный инструмент.