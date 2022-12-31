Новая клавиатура XK1 от GMNG

31 декабря 2022, 11:45

GMNG представил беспроводную игровую клавиатуру XK1, которую отличают оригинальный внешний вид, компактные размеры, выносливый аккумулятор и надежные механические переключатели GMNG RED.



GMNG XK1 привлекает внимание, в первую очередь, своим внешним видом. Это компактная клавиатура формата 60%: ее размеры составляют всего 290 х 38 х 120 мм, а вес - 530 грамм. Аккуратный дизайн дополняется яркой подсветкой и абстрактным рисунком на клавише «Пробел».





Гаджет не займет много места на компьютерном столе и поместится в сумку или рюкзак, если геймер захочет взять его с собой.



Несмотря на небольшое, по сравнению с полноразмерными клавиатурами, количество клавиш - 61, GMNG XK1 не уступает им в функциональности. Благодаря сочетаниям клавиши Fn и различных кнопок, пользователь может задействовать множество команд, включая управление подсветкой и музыкальным плеером, активацию макросов, переключение режимов работы и многое другое. Альтернативные команды указаны на клавишах, поэтому игроку не потребуется постоянно держать их в памяти.



Помимо этого, модель оснащена мультимедийными клавишами и колесом регулировки громкости.



GMNG XK1 можно подключить к ПК, используя кабель USB Type-C, а также беспроводные интерфейсы: Bluetooth и радиоканал 2,4 ГГц. Клавиатура поддерживает беспроводное подключение на расстоянии до 10 метров от передатчика, а при проводном подключении использует прочный кабель в оплетке, с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром.



Встроенной батареи емкостью 2000 мАч достаточно для работы клавиатуры на одном заряде в течение 7 дней. Полная зарядка аккумулятора занимает 2 часа.



Новинка использует механические переключатели GMNG RED, ресурс которых рассчитан на 50 миллионов нажатий. Свитчи активируются с минимальным усилием и обеспечивают исключительно точный контроль в любых играх, будь то одиночные приключенческие тайтлы или сетевые соревновательные шутеры.



Также стоит отметить функцию Anti-ghosting для всех клавиш: она устраняет проблему фиктивных нажатий, которая характерна для мембранных клавиатур и может повлиять на результаты в игре. . С Anti-ghosting игрок может одновременно зажать неограниченное число клавиш на клавиатуре, и команда от каждой из них будет зарегистрирована.



Помимо вышеперечисленного, GMNG XK1 может похвастать настраиваемой подсветкой, наличием кириллических символов на клавишах, удобной настройкой функций без установки ПО ? все необходимые пользователю опции можно задать с помощью сочетаний клавиш.



Эта модель станет отличным подарком для любителя игр, которому нужна красивая, стильная и гибкая в настройке клавиатура для домашнего ПК. GMNG XK1 удовлетворит даже самых требовательных геймеров.