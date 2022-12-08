Механическая клавиатура GMNG 945GK с красными свичами

8 декабря 2022, 16:15

Бренд GMNG, разработчик компьютерных аксессуаров для геймеров, представил механическую клавиатуру 945GK, одно из преимуществ которой — красные свичи.

Благодаря им клавиши нажимаются мягко, легко и без щелчка. Ресурс новинки рассчитан на 50 млн нажатий. Модель пригодится как опытным геймерам, так и киберспортсменам и хорошо подойдет для игр, требующих частых нажатий на клавиши.

На клавиатуре размещены 104 клавиши, из них 12 — мультимедийные (Fn + F1-F12). Они позволяют быстро регулировать громкость, переключать музыкальные треки, открывать браузер и многое другое. 26 клавиш поддерживают технологию Anti-Ghosting, которая предотвращает залипание. Во время игр можно одновременно нажимать сразу несколько десятков клавиш и все они будут задействованы. Есть возможность на время заблокировать клавишу Windows, чтобы случайно не вылететь из виртуальной реальности.Визуальное оформление 945GK выглядит красиво и необычно. Модель поставляется в чёрном цвете, а клавиши светло-серого и чёрного цвета с разноцветной подсветкой дополняет ярко-красная клавиша Esc. Подсветка девайса с 20 режимами имеет 5 цветов и 6 уровней яркости. Клавиатура поможет геймеру подчеркнуть захватывающий дух игры, а также с комфортом пользоваться устройством в тёмное время суток.Подключить новинку к компьютеру можно с помощью 1,8-метрового USB-кабеля в прочной тканевой оплётке. Позолоченный USB-коннектор меньше подвержен окислению и коррозии по сравнению с другими.Размеры клавиатуры GMNG 945GK – 435 x 36 x 120мм.