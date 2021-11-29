Механическая клавиатура OKLICK 967G делает гейминг доступнее

29 ноября 2021, 13:45

OKLICK 967G – игровая механическая клавиатура в металлическом корпусе. Хорошее решение для геймера начального уровня и выше.

Не смотря на то что, клавиатура относится к устройствам начального уровня, она обладает качествами, свойственными продвинутым устройствам:Автоматическая конфигурация без необходимости в дополнительных драйверах, которая позволит значительно сократить затраты времени на настройку аппаратуры;Ресурс кнопок до 10 000 нажатий продлевает жизнь устройства и дает высокую износостойкость;Anti-ghosting, развязывающий руки для одновременного использования любого количества клавиш;Более 20 режимов многоцветной подсветки для оформления пространства на свой вкус;Металлический корпус и надёжный кабель 1,8 м в прочной оплётке не подведут игрока в решающий момент;Блокировка клавиши «Пуск» в игровом режиме позволит избежать последствия от случайных нажатий.