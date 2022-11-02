Флагманские беспроводные наушники Оклик GMNG со съемным микрофоном

Бренд GMNG, разработчик компьютерных аксессуаров для геймеров, вывел на рынок закрытые мониторные стереонаушники с микрофоном.
Флагманская модель GMNG HS-L990G работает как в беспроводном режиме Bluetooth или через USB-receiver, так и через универсальный кабель с разъемом 3,5 мм. Таким образом, игровая гарнитура поддерживает сопряжение с ПК, ноутбуком, смартфоном или телевизором.
Производитель применил в наушниках поддержку Bluetooth версии 5.1. Технология обеспечивает стабильную передачу сигнала, без разрывов и помех. Звук в устройстве полностью синхронизируется с видео. Во время игры или киберспортивного турнира это особенно важно, потому что обеспечивает геймеру своевременную реакцию, максимальную скорость и ощущение реальности происходящего.
Не отвлекаться от событий в виртуальном пространстве позволит панель управления. Все кнопки удобно расположены на наушниках: питание, включение и выключение микрофона, регулировка громкости, выбор режима подсветки и подключения.
Беспроводная игровая гарнитура GMNG станет не только надежным спутником геймера, но и создаст подходящую атмосферу во время игры. У HS-L990G предусмотрено 8 режимов подсветки.
Положение микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Функция шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить, чтобы использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы проходить однопользовательские игры, смотреть новые сериалы или слушать любимую музыку.
Предустановленные режимы эквалайзера Hi-Fi, Bass и 3D позволят настроить звук и получить удовольствие при использования этой гарнитуры.