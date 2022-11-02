Флагманские беспроводные наушники Оклик GMNG со съемным микрофоном

2 ноября 2022, 10:45

Бренд GMNG, разработчик компьютерных аксессуаров для геймеров, вывел на рынок закрытые мониторные стереонаушники с микрофоном.

Флагманская модель GMNG HS-L990G работает как в беспроводном режиме Bluetooth или через USB-receiver, так и через универсальный кабель с разъемом 3,5 мм. Таким образом, игровая гарнитура поддерживает сопряжение с ПК, ноутбуком, смартфоном или телевизором.Производитель применил в наушниках поддержку Bluetooth версии 5.1. Технология обеспечивает стабильную передачу сигнала, без разрывов и помех. Звук в устройстве полностью синхронизируется с видео. Во время игры или киберспортивного турнира это особенно важно, потому что обеспечивает геймеру своевременную реакцию, максимальную скорость и ощущение реальности происходящего.Не отвлекаться от событий в виртуальном пространстве позволит панель управления. Все кнопки удобно расположены на наушниках: питание, включение и выключение микрофона, регулировка громкости, выбор режима подсветки и подключения.Беспроводная игровая гарнитура GMNG станет не только надежным спутником геймера, но и создаст подходящую атмосферу во время игры. У HS-L990G предусмотрено 8 режимов подсветки.Положение микрофона легко настроить с помощью гибкой дужки. Функция шумоподавления уберет лишние звуки, чтобы геймеру было комфортно общаться с другими игроками. Если микрофон не нужен, его можно отсоединить, чтобы использовать гарнитуру как обычные наушники. Например, чтобы проходить однопользовательские игры, смотреть новые сериалы или слушать любимую музыку.Предустановленные режимы эквалайзера Hi-Fi, Bass и 3D позволят настроить звук и получить удовольствие при использования этой гарнитуры.