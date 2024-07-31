Новая подставка для наушников от GMNG

31 июля 2024, 17:45

В продажу вышла модель GMNG GG-DS109, которая поможет в организации пространства на геймерском столе.



У исследователя игровых миров всё должно быть под рукой: надёжная клавиатура, удобная мышь и, конечно, наушники – ведь звук в современном гейминге не только создаёт атмосферу, но и является частью игрового процесса.

Это удобный аксессуар эргономичной формы, который сохранит любимые наушники в целости и сэкономит пространство перед монитором. Благодаря трём USB-разъёмам GMNG GG-DS10 послужит полноценным хабом для нескольких устройств.Хочется громкого звука? У подставки есть собственный динамик и микрофон. Они работают и при беспроводном подключении, так что при желании через GMNG GG-DS10 можно даже разговаривать по телефону.Благодаря технологии True wireless stereo две подставки можно объединить в одну аудиосистему с объёмным звучанием.Как и положено геймерскому девайсу, новинка обладает RGB-подсветкой с 11 режимами, что позволит вписать её в самый яркий сетап. Над её озвучкой поработал актёр дубляжа Пётр Гланц, голос которого звучит как в фильмах («Дэдпул»), так и играх (Cyberpunk 2077, Mass Effect, «Готика» и т.д.)