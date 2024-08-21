Пять новых мониторов от GMNG

21 августа 2024, 12:15

GMNG обладают стильным геймерским дизайном и плоской подставкой, на которой можно с удобством разместить полезные девайсы и мелочи.



Среди всей линейки в первую очередь выделяются GMNG GM-27F14 (в тёмном корпусе) и GMNG GM-27F15 (в светлом корпусе). Модели оснащены матрицей IPS, QHD-разрешением 2560х1440 с яркостью изображения 400кд/м² и 1,07млрд оттенков.

Но сильнее всего среди характеристик выделяется огромная частота обновления этих мониторов -- целых 240 Гц.



Исследователям игровых миров, для которых важна каждая деталь, подойдёт модель GMNG GM-27F25. У этого монитора самое большое разрешение среди новинок - UHD 3840x2160.



А тем, кому нужна базовая модель без лишних наворотов, подойдёт монитор GMNG GM-27F12, оснащённый матрицей VA с частотой обновления 180 Гц.

Закрывает парад новинок компактный GMNG GM-24F03. Это обновлённая версия модели GM-24F02 c диагональю 23,8”, разрешением 1920х1080, яркостью 300 кд/м2 и матрицей IPS. От предшественника монитор отличается увеличенной частотой - 180 ГЦ.



Все пять моделей обладают быстрым временем отклика (1мс) и регулировкой положения экрана. Мониторы оснащены защитой от мерцания, фильтрацией вредных синих оттенков и поддерживают функции FreeSync и G-Sync, предотвращающие визуальное искажение сигнала.

А GMNG GM-27F14, GMNG GM-27F15 и GMNG GM-27F25 могут, кроме того, похвастаться настраиваемой RGB-подсветкой.