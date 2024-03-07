7 марта 2024, 13:45

Клавиатура GMNG GG-KB785XW с двумя вариантами беспроводного подключения (по Bluetooth и радиоканалу) выпущена специально для игроков, ценящих в устройствах классический стиль.

Благодаря монохромной LED-подсветке эта модель станет настоящим подарком для геймеров, которые ищут альтернативу броскому RGB. Подсветка обладает 3 режимами и 5 уровнями яркости, а при желании её можно и вовсе отключить.



Изящные чёрные линии и подсвеченные белым клавиши позволяют новинке вписаться в любой минималистичный сетап. Но, несмотря на внешнюю строгость, GG-KB785XW не так уж и проста. Модель оснащена сбалансированными коричневыми свитчами GMNG, клавишами с функцией Anti-Ghosting и способна работать без подзарядки до 16 дней.



В комплекте с клавиатурой идёт оплетённый кабель USB-C с позолоченным коннектором и ферритовым фильтром и подставка под запястья, которую можно снять для экономии места на столе.



В игре на стиле: новая клавиатура c монохромной подсветкой и чёрный саундбар от GMNG

Также в продажу вышла версия саундбара GMNG GG-SP100UB в чёрном цвете.Это беспроводная колонка с возможностью подключения через 3,5 мм разъём, USB и Bluetooth, встроенным эквалайзером, аккумулятором на 3 часа автономной работы, адаптивной подсветкой, слотами для флешки и карты памяти.