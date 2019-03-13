Новые мониторные наушники Cowon

13 марта 2019, 12:15

Не так давно компания Cowon презентовала новую модель внутриканальных мониторных наушников Plenue X30.

Корпус новинки полностью выполнен из сверхпрочного металла, что обеспечивает безупречное звучание с улучшенной шумоизоляцией.В каждом наушнике установлены по три балансных арматурных драйвера, каждый из которых отдельно отвечает за низкие, средние и высокие частоты. Благодаря трехполосному кроссоверу Plenue X30 обладают гармоничным и сбалансированным звуком на всем диапазоне звучания.В комплекте с наушниками идет набор амбушюр разных размеров, два кабеля, один из которых балансный и кожаный чехол для хранения.