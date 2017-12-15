15 декабря 2017, 10:05

Игровая механическая клавиатура Qumo Mechanicus K11 V2

Не так давно, по многочисленным  просьбам геймеров и  иных обладателей данной клавиатуры, мы обратили внимание на один из важнейших визуальных эффектов  - подсветку русских символов.

К Вашему вниманию теперь  игровая клавиатура Qumo Mechanicus K11 V2 оснащена подсветкой русских символов.

Это еще не все...   Улучшенное  ПО: программа настройки «Qumo RGB Mechanicus keyboard».  Данная программа предназначена в первую очередь, для регулировки и настройки подсветки, во вторую для программирования клавиш в соответствии с требованиями пользователя, что значительно упрощает выполнение различных функций от игровых до любительских.

Напомним  также о улучшении механических переключателей  Oetemu Blue, гибко настраиваемой  RGB подсветки (с выбором из 16,8 млн цветов).

Нельзя смолчать  об усиленную  металлической пластиной конструкцию и кабель в комплекте  с позолоченным коннектором; поддержку макросов и пользовательских сценариев подсветки.


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