Игровая механическая клавиатура Qumo Mechanicus K11 V2

15 декабря 2017, 10:05

Не так давно, по многочисленным просьбам геймеров и иных обладателей данной клавиатуры, мы обратили внимание на один из важнейших визуальных эффектов - подсветку русских символов.

К Вашему вниманию теперь игровая клавиатура Qumo Mechanicus K11 V2 оснащена подсветкой русских символов.

Это еще не все... Улучшенное ПО: программа настройки «Qumo RGB Mechanicus keyboard». Данная программа предназначена в первую очередь, для регулировки и настройки подсветки, во вторую для программирования клавиш в соответствии с требованиями пользователя, что значительно упрощает выполнение различных функций от игровых до любительских.

Напомним также о улучшении механических переключателей Oetemu Blue, гибко настраиваемой RGB подсветки (с выбором из 16,8 млн цветов).

Нельзя смолчать об усиленную металлической пластиной конструкцию и кабель в комплекте с позолоченным коннектором; поддержку макросов и пользовательских сценариев подсветки.