Подробности о смартфоне Lenovo K11

Авторитетный ресурс Android Enterprise опубликовал довольно подробные спецификации смартфона Lenovo K11, который пока еще не был представлен официально.
Судя по всему, грядущая новинка получит 6,2-дюймовый экран. О его разрешении пока не уточняется. В верхней части дисплея будет каплевидный вырез, в котором, в свою очередь, окажется глазок фронтальной камеры.
В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek MT6762, тактовая частота которого до 2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика IMG PowerVR GE8320, модем LTE и 4 ГБ оперативной памяти.
Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ либо 64 ГБ.
Емкость аккумулятора – 3300 мАч.
Основная камера будет тройной.
Программная платформа - Android 9.0.
В продаже новинка появится по цене $160. Точная дата анонса пока не приводится.