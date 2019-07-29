Подробности о смартфоне Lenovo K11

29 июля 2019, 14:45

Авторитетный ресурс Android Enterprise опубликовал довольно подробные спецификации смартфона Lenovo K11, который пока еще не был представлен официально.



Судя по всему, грядущая новинка получит 6,2-дюймовый экран. О его разрешении пока не уточняется. В верхней части дисплея будет каплевидный вырез, в котором, в свою очередь, окажется глазок фронтальной камеры.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» 8-ядерный MediaTek MT6762, тактовая частота которого до 2 ГГц. Кроме того, «в связке» здесь графика IMG PowerVR GE8320, модем LTE и 4 ГБ оперативной памяти.



Объем встроенной пользовательской – 32 ГБ либо 64 ГБ.



Емкость аккумулятора – 3300 мАч.

Основная камера будет тройной.Программная платформа - Android 9.0.В продаже новинка появится по цене $160. Точная дата анонса пока не приводится.