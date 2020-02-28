28 февраля 2020, 12:15

ОКЛИК ОК-117: звук с большим потенциалом

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил новую модель акустической системы – ОК-117.

Новинка представляет собой трёхполосную стереопару с широкими возможностями подключения и общей мощностью 80 Ватт.

Очередная интересная новинка пополнила модельный ряд акустических систем от бренда ОКЛИК. Ей стала акустика ОК-117 – настоящая находка для тех, кому важна возможность подключения к сразу нескольким источникам звука.

Во-первых, это самая мощная на сегодняшний день модель от производителя: звука в ней с лихвой, на целых 80 Ватт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 35 Гц - 20 КГц.

В каждой колонке по три динамика: низких частот, средних частот, а также высокочастотному твиттеру. Примечательно, что пользователям доступна возможности настройки каждого динамика по отдельности. Это позволяет добиться желаемого звучания так, как бы хотелось именно вам.

Динамики разместились в тяжёлых корпусах из МДФ и пластика. Благодаря этому звучание передаётся без искажений и позволяет избежать нежелательного резонанса. Во включённом состоянии на «головной» колонке загорается лампочка светодиодного индикатора.

В колонке присутствует возможность стандартного подключения по RCA-аудиокабелю 3.5 мм. Однако в отличии от большинства аналогичных устройств помимо кабеля пользователь может выбрать режим воспроизведения по протоколу Bluetooth.

На колонках есть аудиовходы, которые позволяют подключить несколько источников звука: домашний кинотеатр, телевизор или ресивер. Для этого у ОК-117 есть оптический вход для передачи стереосигнала в многоканальном режиме, а также коаксильный вход, который исключает воздействие на акустику электромагнитных помех.

Отдельно стоит отметить предусмотренный для этой новинки режим караоке с возможностью настройки микрофона в соответствии с желанием пользователя. Это может быть громкость или эхо-эффект, которые можно настраивать на каждом из двух имеющихся микрофонных входов.

Блок управления также удобно расположен на «головной» колонке. Там же находится и гнездо USB-входа, а также кнопка включения/выключения питания.

В комплект поставки входят: акустическая система ОК-117, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, волоконно-оптический кабель, коаксиальный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Технические характеристики ОКЛИК ОК-117:

    Выходная мощность: 80 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц
    Соотношение сигнал/шум: ?65 дБ
    Динамики:
        O101,6 мм х 2 шт
        O50,8 мм х 2 шт
        O25,4 мм х 2 шт
    Материал: МДФ/пластик
    Светодиодный индикатор
    Поддержка следующих режимов:
        BLUETOOTH
        AUX-IN
        USB
        КАРАОКЕ
        Оптический вход
        Коаксиальный вход
    Элементы управления на сабвуфере:
        Регулятор громкости
        Настройка звука:
            Настройка высоких частот
            Настройка средних частот
            Настройка низких частот

    Настройка микрофона:
        Настройка громкости
        Настройка эха
        Микрофонный вход #1
        Микрофонный вход #2
    Длина кабеля:
        Кабель между колонками: 1,8 м
        AUX-кабель: 1,5 м
        Кабель питания: 1,2 м
        Волоконно-оптический кабель: 1,5 м
        Коаксиальный кабель: 1,5 м

    Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
    Габариты: 194 x 166 x 302 мм
    Вес общий: 7,44 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Акустическая система ОК-117
    Пульт дистанционного управления
    AUX-кабель
    Волоконно-оптический кабель
    Коаксиальный кабель
    Руководство пользователя
    Гарантийный талон
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