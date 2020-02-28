ОКЛИК ОК-117: звук с большим потенциалом

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил новую модель акустической системы – ОК-117.
Новинка представляет собой трёхполосную стереопару с широкими возможностями подключения и общей мощностью 80 Ватт.
Очередная интересная новинка пополнила модельный ряд акустических систем от бренда ОКЛИК. Ей стала акустика ОК-117 – настоящая находка для тех, кому важна возможность подключения к сразу нескольким источникам звука.
Во-первых, это самая мощная на сегодняшний день модель от производителя: звука в ней с лихвой, на целых 80 Ватт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 35 Гц - 20 КГц.
В каждой колонке по три динамика: низких частот, средних частот, а также высокочастотному твиттеру. Примечательно, что пользователям доступна возможности настройки каждого динамика по отдельности. Это позволяет добиться желаемого звучания так, как бы хотелось именно вам.
Динамики разместились в тяжёлых корпусах из МДФ и пластика. Благодаря этому звучание передаётся без искажений и позволяет избежать нежелательного резонанса. Во включённом состоянии на «головной» колонке загорается лампочка светодиодного индикатора.
В колонке присутствует возможность стандартного подключения по RCA-аудиокабелю 3.5 мм. Однако в отличии от большинства аналогичных устройств помимо кабеля пользователь может выбрать режим воспроизведения по протоколу Bluetooth.
На колонках есть аудиовходы, которые позволяют подключить несколько источников звука: домашний кинотеатр, телевизор или ресивер. Для этого у ОК-117 есть оптический вход для передачи стереосигнала в многоканальном режиме, а также коаксильный вход, который исключает воздействие на акустику электромагнитных помех.
Отдельно стоит отметить предусмотренный для этой новинки режим караоке с возможностью настройки микрофона в соответствии с желанием пользователя. Это может быть громкость или эхо-эффект, которые можно настраивать на каждом из двух имеющихся микрофонных входов.
Блок управления также удобно расположен на «головной» колонке. Там же находится и гнездо USB-входа, а также кнопка включения/выключения питания.
В комплект поставки входят: акустическая система ОК-117, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, волоконно-оптический кабель, коаксиальный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.
Технические характеристики ОКЛИК ОК-117:
Выходная мощность: 80 Вт
Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц
Соотношение сигнал/шум: ?65 дБ
Динамики:
O101,6 мм х 2 шт
O50,8 мм х 2 шт
O25,4 мм х 2 шт
Материал: МДФ/пластик
Светодиодный индикатор
Поддержка следующих режимов:
BLUETOOTH
AUX-IN
USB
КАРАОКЕ
Оптический вход
Коаксиальный вход
Элементы управления на сабвуфере:
Регулятор громкости
Настройка звука:
Настройка высоких частот
Настройка средних частот
Настройка низких частот
Настройка микрофона:
Настройка громкости
Настройка эха
Микрофонный вход #1
Микрофонный вход #2
Длина кабеля:
Кабель между колонками: 1,8 м
AUX-кабель: 1,5 м
Кабель питания: 1,2 м
Волоконно-оптический кабель: 1,5 м
Коаксиальный кабель: 1,5 м
Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
Габариты: 194 x 166 x 302 мм
Вес общий: 7,44 кг
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
Акустическая система ОК-117
Пульт дистанционного управления
AUX-кабель
Волоконно-оптический кабель
Коаксиальный кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон