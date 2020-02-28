ОКЛИК ОК-117: звук с большим потенциалом

28 февраля 2020, 12:15

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, выпустил новую модель акустической системы – ОК-117.

Новинка представляет собой трёхполосную стереопару с широкими возможностями подключения и общей мощностью 80 Ватт.



Очередная интересная новинка пополнила модельный ряд акустических систем от бренда ОКЛИК. Ей стала акустика ОК-117 – настоящая находка для тех, кому важна возможность подключения к сразу нескольким источникам звука.

Во-первых, это самая мощная на сегодняшний день модель от производителя: звука в ней с лихвой, на целых 80 Ватт. Диапазон воспроизводимых частот колеблется в дельте 35 Гц - 20 КГц.В каждой колонке по три динамика: низких частот, средних частот, а также высокочастотному твиттеру. Примечательно, что пользователям доступна возможности настройки каждого динамика по отдельности. Это позволяет добиться желаемого звучания так, как бы хотелось именно вам.Динамики разместились в тяжёлых корпусах из МДФ и пластика. Благодаря этому звучание передаётся без искажений и позволяет избежать нежелательного резонанса. Во включённом состоянии на «головной» колонке загорается лампочка светодиодного индикатора.В колонке присутствует возможность стандартного подключения по RCA-аудиокабелю 3.5 мм. Однако в отличии от большинства аналогичных устройств помимо кабеля пользователь может выбрать режим воспроизведения по протоколу Bluetooth.На колонках есть аудиовходы, которые позволяют подключить несколько источников звука: домашний кинотеатр, телевизор или ресивер. Для этого у ОК-117 есть оптический вход для передачи стереосигнала в многоканальном режиме, а также коаксильный вход, который исключает воздействие на акустику электромагнитных помех.Отдельно стоит отметить предусмотренный для этой новинки режим караоке с возможностью настройки микрофона в соответствии с желанием пользователя. Это может быть громкость или эхо-эффект, которые можно настраивать на каждом из двух имеющихся микрофонных входов.Блок управления также удобно расположен на «головной» колонке. Там же находится и гнездо USB-входа, а также кнопка включения/выключения питания.В комплект поставки входят: акустическая система ОК-117, пульт дистанционного управления, AUX-кабель, волоконно-оптический кабель, коаксиальный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.Технические характеристики ОКЛИК ОК-117:Выходная мощность: 80 ВтДиапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГцСоотношение сигнал/шум: ?65 дБДинамики:O101,6 мм х 2 штO50,8 мм х 2 штO25,4 мм х 2 штМатериал: МДФ/пластикСветодиодный индикаторПоддержка следующих режимов:BLUETOOTHAUX-INUSBКАРАОКЕОптический входКоаксиальный входЭлементы управления на сабвуфере:Регулятор громкостиНастройка звука:Настройка высоких частотНастройка средних частотНастройка низких частотНастройка микрофона:Настройка громкостиНастройка эхаМикрофонный вход #1Микрофонный вход #2Длина кабеля:Кабель между колонками: 1,8 мAUX-кабель: 1,5 мКабель питания: 1,2 мВолоконно-оптический кабель: 1,5 мКоаксиальный кабель: 1,5 мНапряжение питания: ~220 В, 50 ГцГабариты: 194 x 166 x 302 ммВес общий: 7,44 кгКОМПЛЕКТАЦИЯ:Акустическая система ОК-117Пульт дистанционного управленияAUX-кабельВолоконно-оптический кабельКоаксиальный кабельРуководство пользователяГарантийный талон