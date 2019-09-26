26 сентября 2019, 13:45

ОКЛИК ОК-164: достойный звук за небольшие деньги

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, начал продавать новую модель настольной акустики — ОК-164. Это компактная двухполосная система, которая состоит из пары колонок суммарной мощностью в 30 Ватт.

ОКЛИК продолжает пополнять свою линейку домашней акустики новыми моделями за разумную ценую. Новая «настольная» модель ОК-164 отличается стильным внешним видом и качественным звуком.

Новинка придётся к месту на любом домашнем рабочем месте: ОК-164 смотрится стильно и не изобилует большим количеством кнопок, переключателей или режимов подсветки. Эта модель подойдет, как любителям сосредоточиться на деле под играющую фоном любимую музыку, так и тем, кто любит сделать звук погромче, устраивая домашнюю дискотеку.

Представленная акустика унаследовала двухполосную компоновку динамиков, разнесённых на стерео-пару в надёжных корпусах из МДФ и матового пластика.  Для стоимости примерно в 2 тысячи рублей ОК-164 «играет» действительно хорошо.

Немного технических деталей: диапазон воспроизводимых частот составляет 35 Гц — 20 Кгц, соотношение сигнал/шум составляет ?65 дБ. Связь между колонками обеспечивается через аудиокабель. Звука с устройств передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.

Блок управления расположился на одной из колонок, входящих в комплект. Он состоит из трёх поворотных тумблеров: громкость, регуляторы низких и высоких частот. Кроме того, на передней панели, чуть выше блока управления, находится гнездо аудиовыхода для наушников.

В комплект поставки входит акустическая система ОК-164, аудиокабель 3.5 мм RCA и руководство пользователя.

Технические характеристики  ОКЛИК ОК-164

    Выходная мощность: 30 Вт (10 Вт/5 Вт х 2 шт)
    Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГц
    Соотношение сигнал/шум: ?65 дБ
    Динамики: O76 мм х 2 шт
    Материал: МДФ/пластик
    Поддержка следующих режимов: AUX-IN
    Элементы управления на сабвуфере:
        Регулятор громкости/Вкл/Выкл
        Регулятор баса
        Регулятор частот
        Аудиовыход для наушников
    Напряжение питания: ~220 В, 50 Гц
    Габариты одной колонки: 128 х 110 х 200 мм х 2 шт
    Вес: 2,37 кг


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

    Акустическая система OK-164
    Аудиокабель 3.5 мм – RCA
    Руководство пользователя
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