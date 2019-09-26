ОКЛИК ОК-164: достойный звук за небольшие деньги

26 сентября 2019, 13:45

ОКЛИК, производитель компьютерной периферии, начал продавать новую модель настольной акустики — ОК-164. Это компактная двухполосная система, которая состоит из пары колонок суммарной мощностью в 30 Ватт.ОКЛИК продолжает пополнять свою линейку домашней акустики новыми моделями за разумную ценую. Новая «настольная» модель ОК-164 отличается стильнымвнешним видом и качественным звуком.Новинка придётся к месту на любом домашнем рабочем месте: ОК-164 смотрится стильно и не изобилует большим количеством кнопок, переключателей или режимов подсветки. Эта модель подойдет, как любителям сосредоточиться на деле под играющую фоном любимую музыку, так и тем, кто любит сделать звук погромче, устраивая домашнюю дискотеку.Представленная акустика унаследовала двухполосную компоновку динамиков, разнесённых на стерео-пару в надёжных корпусах из МДФ и матового пластика. Для стоимости примерно в 2 тысячи рублей ОК-164 «играет» действительно хорошо.Немного технических деталей: диапазон воспроизводимых частот составляет 35 Гц — 20 Кгц, соотношение сигнал/шум составляет ?65 дБ. Связь между колонками обеспечивается через аудиокабель. Звука с устройств передаётся по RCA-аудиокабелю 3.5 мм.Блок управления расположился на одной из колонок, входящих в комплект. Он состоит из трёх поворотных тумблеров: громкость, регуляторы низких и высоких частот. Кроме того, на передней панели, чуть выше блока управления, находится гнездо аудиовыхода для наушников.В комплект поставки входит акустическая система ОК-164, аудиокабель 3.5 мм RCA и руководство пользователя.Технические характеристики ОКЛИК ОК-164Выходная мощность: 30 Вт (10 Вт/5 Вт х 2 шт)Диапазон воспроизводимых частот: 35 Гц - 20 КГцСоотношение сигнал/шум: ?65 дБДинамики: O76 мм х 2 штМатериал: МДФ/пластикПоддержка следующих режимов: AUX-INЭлементы управления на сабвуфере:Регулятор громкости/Вкл/ВыклРегулятор басаРегулятор частотАудиовыход для наушниковНапряжение питания: ~220 В, 50 ГцГабариты одной колонки: 128 х 110 х 200 мм х 2 штВес: 2,37 кгКОМПЛЕКТАЦИЯ:Акустическая система OK-164Аудиокабель 3.5 мм – RCAРуководство пользователя