OKLICK представляет беспроводной презентер 695P

22 июня 2018, 9:45

В ассортименте торговой марки OKLICK появилось новое беспроводное устройство OKLICK 695P, возможности которого делают его незаменимым аксессуаром при проведении презентаций.

Презентер имеет удобную эргономичную конструкцию из пластика с покрытием Soft-Touch.



Устройство оборудовано несколькими кнопками для быстрого управления презентациями и документами. Две из них отвечают за перелистывание страниц и слайдов в Microsoft Power Point, Word, при просмотре изображений или PDF-файлов, а также во всех популярных браузерах.



Отдельная кнопка отвечает за включение полноэкранного режима в презентациях. Предусмотрена функция включения лазерной указки, которая может работать непрерывно в течение 14-15 часов без замены батарей.



Презентер от OKLICK имеет радиус действия 30 метров. Беспроводное соединение на радиоканале с частотой 2,4 ГГц осуществляется с помощью миниатюрного USB-приемника, при транспортировке убираемого в корпус презентера. Ресивер автоматически конфигурируется без установки специальных драйверов.



Присутствует полная совместимость с операционными системами Microsoft Windows и Apple macOS. Для переключения работы между системами установлена отдельная кнопка на левом краю устройства.



Презентер поставляется в чёрно-сером цвете. Для питания устройства используются 2 батарейки формата AAA. Розничная стоимость составляет 890 рублей.



В комплектацию входят: само устройство, руководство пользователя, две батарейки стандарта «ААА» и USB-ресивер.



Технические характеристики OKLICK 695P



Тип подключения: беспроводной, радио

Интерфейс соединения: USB

Цвет лазерного луча: красный

Материал: пластик

Цвет корпуса: чёрный

Работа от 2 батарее стандарта «ААА»

Автоматическая конфигурация без специальных драйверов

Радиус действия: 30 м

Радиосвязь на частоте: 2,4 ГГц

Частоты волны лазера: 650 нм

Напряжение: 3В ~ 30 мА

Размер: 139 x 28 x 18 мм

Вес (без учёта батарей): 42 г