Oklick OK-330 и OK-331 - новая компактная аккустика 2.0

5 декабря 2017, 12:15

Сразу две акустические системы формата 2.0 выпустила торговая марка Oklick. Разница между ними только в размере и весе.

Акустика Oklick OK-330 весит 278 грамм и имеет размеры 70x75x75мм, OK-331 несколько меньше по весу – всего 192 грамма и более скромного размера 73x65x65мм.Новинки выполнены в кубической форме из матового пластика черного цвета. Каждая из них имеет суммарную мощность двух динамиков 6 Вт. Для подключения к источнику звука оснащены аудио-кабелем 3,5 мм. Для питания используется USB-кабель. Благодаря незамысловатому дизайну акустические системы с легкостью впишутся в любую обстановку.Стоит также отметить их стоимость: новинки от Oklick - крайне бюджетный вариант среди акустических систем с подобными характеристиками.