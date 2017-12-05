Oklick OK-10 и OK-30 - новые беспроводные колонки с MP3, FM и не только

5 декабря 2017, 9:15

Обе новинки выполнены в современном дизайне и имеют интуитивно понятное меню управления.

Отличительной особенностью новинок является наличие голосового сопровождения. С момента включения каждое действие озвучивается на русском языке.

Для воспроизведения может быть использован один их четырех режимов: FM-радио, Bluetooth, Line-in и режим плеера.



Для работы в режиме "Line-in" достаточно подключить акустическую систему к любому устройству (планшет, ПК, ноутбук, смартфон и т.д.) через разъем micro-USB. Этот же разъем позволяет использовать акустическую систему в режиме "FM-радио". Для этого необходимо подключить USB-провод и использовать его в качестве антенны. Также разъем micro-USB служит для подключения к источнику питания.



В режиме "Bluetooth" возможно воспроизведение аудио-контента с любых устройств, но уже в беспроводном режиме работы. Для этого достаточно активировать режим "Bluetooth" на устройстве, а затем найти в списке Bluetooth-устройств акустическую систему Oklick и подключиться к ней. При подключении смартфона к акустической системе в режиме "Bluetooth" можно принимать входящие звонки.



Разъем USB и слот для карты памяти служат для использования Oklick OK-10 и OK-30 в режиме "плеер". Для этого необходимо вставить накопитель с медиа-файлами в соответствующий разъем акустической системы и наслаждаться любимыми треками.



Все функции новых акустических систем Oklick доступны в любое время, в любом месте даже при отсутствии электросети.



Новинки уже доступны для покупки в розничных сетях и интернет-магазинах по всей России. По вопросу оптовых заказов необходимо обращаться в компанию MERLION, являющуюся официальным дистрибьютором Oklick на территории РФ и стран СНГ.

Технические характеристики Oklick OK-10 Oklick OK-30

Выходная мощность 3 Вт 6 Вт

Диапазон воспроизводимых частот 120 Гц - 20 КГц 90 Гц - 20 КГц

Динамики Ø 40мм Ø 40 мм

Поддерживаемые аудио-форматы MP3 MP3/APE/FLAC

Микрофон Встроенный Встроенный

Габариты колонки 149 x 60 x 60 мм 166 x 47 x 58 мм

Вес 160 г 220 г