Acer представила новый презентер OOG400

25 августа 2025, 18:15

Модель совместима с платформами Windows, macOS и Android, что позволяет провести эффектное выступление в любых условиях.



На корпусе OOG400 расположено четыре силиконовые кнопки, которые отвечают за управление презентацией. При помощи устройства можно переключаться между страницами, включать и выключать полноэкранный режим, а также выбирать и открывать гиперссылки.

Встроенный лазерный указатель позволит привлечь внимание аудитории к ключевым моментам выступления. Лазер красного цвета чётко виден на экране вне зависимости от уровня освещённости помещения.Беспроводное устройство подключается при помощи USB-ресивера 2.4 ГГц. Радиус действия составляет до 10 метров, что позволяет свободно перемещаться во время презентации. Внутри корпуса предусмотрен отдельный отсек для хранения ресивера. Презентер работает от одной батарейки AAA. Модель весит 26 грамм и комфортно размещается в руке.Новый презентер OOG400 от Acer поможет с защитой отчета или публичным выступлением. Устройство дополнит любую презентацию: позволит быстро производить навигацию при помощи удобных кнопок и подчеркнуть ключевые аспекты лазерным указателем.