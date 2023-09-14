Израильские инвесторы построят солнечную электростанцию в Казахстане

Израильская компания El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd и казахстанская Sunstar Energy подписали меморандум о намерении реализовать в Казахстане проект по строительству солнечной электростанции мощностью 500 МВт. В проект будет вложено ок. $400 млн.
El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd - компания, которая занимается реализацией проектов в области энергетики, электроснабжения и кондиционирования воздуха.
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