14 сентября 2023, 9:45

Израильские инвесторы построят солнечную электростанцию в Казахстане

Израильская компания El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd и казахстанская Sunstar Energy подписали меморандум о намерении реализовать в Казахстане проект по строительству солнечной электростанции мощностью 500 МВт. В проект будет вложено ок. $400 млн.



El-Mor electric installation & Services (1986) Ltd - компания, которая занимается реализацией проектов в области энергетики, электроснабжения и кондиционирования воздуха.

