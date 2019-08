РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор AIWA

14 августа 2019, 12:45

Портфель брендов РОМСАТ пополнился всемирно известной японской торговой маркой Aiwa.

История бренда началась в 1951 году в Японии с производства аудио и видео техники под маркой Aiwa. В конце 60-х Aiwa становится дочерней компанией Sony Corporation. Высокое качество выпускаемой продукции позволило быстро получить признание в мире.

На данный момент TM принадлежит компании Towada Audio Corporation, японскому производителю оборудования для теле- радиовещания и связи.

«Мы не гонимся за высоким ценовым сегментом рынка для создания престижа марки, мы идем навстречу людям. В этом и состоит секрет успеха Aiwa - создание новых технологий, совершенствование существующих товаров и ценовой диапазон удовлетворяющий спрос потребителя», - Otaki Shunichi, Aiwa: A Second-Ranked Player Makes It to the Big Time. Tokyo Business Today

Японский бренд AIWA в Украине

РОМСАТ эксклюзивно представляет на украинском рынке всемирно известный бренд Aiwa в телевизионном направлении.