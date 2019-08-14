РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор AIWA

Портфель брендов РОМСАТ пополнился всемирно известной японской торговой маркой Aiwa.
История TM AIWA
История бренда началась в 1951 году в Японии с производства аудио и видео техники под маркой Aiwa. В конце 60-х Aiwa становится дочерней компанией Sony Corporation. Высокое качество выпускаемой продукции позволило быстро получить признание в мире.
На данный момент TM принадлежит компании Towada Audio Corporation, японскому производителю оборудования для теле- радиовещания и связи.
«Мы не гонимся за высоким ценовым сегментом рынка для создания престижа марки, мы идем навстречу людям. В этом и состоит секрет успеха Aiwa - создание новых технологий, совершенствование существующих товаров и ценовой диапазон удовлетворяющий спрос потребителя», - Otaki Shunichi, Aiwa: A Second-Ranked Player Makes It to the Big Time. Tokyo Business Today
Японский бренд AIWA в Украине
РОМСАТ эксклюзивно представляет на украинском рынке всемирно известный бренд Aiwa в телевизионном направлении.