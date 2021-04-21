РОМСАТ получила сертификат соответствия KLM

21 апреля 2021, 9:02

Качество проверено



Компания РОМСАТ получила сертификат соответствия на кабель коаксиальный (типов: RG660BV-W, RG690BV-W, RG1160BV, RG1160BVM, RG1190BV, RG1190BVM, F6TSV-W, RG690BVM, RG690BVM, RG760BV-W, RG1560BV, RG1560BVM, RG6) и витая пара (типов: CAT5E FTP, CAT5E UTP) торговой марки KLM или VYTA PARA. Кабельная продукция успешно прошла лабораторные испытания и соответствует всем требованиям современных стандартов.

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