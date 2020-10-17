Специалисты РОМСАТ обновили систему R&S TS8997 для Укрметртестстандарт

17 октября 2020, 15:46

Специалисты РОМСАТ вместе с заказчиком УкрТЕСТ прошли обучение и сертификацию по работе с системой Rohde & Schwarz ТS8997.

Представители вендора на семинаре рассказали об основных свойствах и функциональных возможностях данного оборудования. После учебного блока слушатели получили сертификаты.

Универсальное и экономически эффективное решение для проведения сертификационных испытаний



ТS8997 - это высокотехнологичная система, которая нужна для проверки радиоизлучающих устройств на соответствие международным требованиям по электромагнитной совместимости и стандартам по RED директиве. Благодаря такому оборудованию на украинский и международные рынки попадают сертифицированные устройства.



Для улучшения характеристик тестовую систему радиоиспытаний обновили и усовершенствовали новыми опциями и важными функциональными элементами.

Быстрые измерения мощности в широкой полосе частот с превышением требований ETSIАвтоматические измерения на базе выбранной пользователем технологии радиосвязи с управлением из менюИзмерения с использованием ВЧ-подключения или антенного соединителяАвтоматическое переключение тестовых трактов на частотах до 18 ГГцRohde & Schwarz - один из ведущих мировых лидеров на международном рынке в области измерительного оборудования и радиосвязи. Компания работает в направлениях радиомониторинга и пеленгации, систем радиосвязи, защиты информации и безопасности связи. РОМСАТ - торговый представитель компании Rohde & Schwarz в Украине.