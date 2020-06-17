РОМСАТ 26 лет

17 июня 2020, 21:12

Двадцать шесть лет на рынке Украины



Сегодня, 17 июня, компания празднует свой двадцать шестой день рождения. В далеком 1994 году зачинатели нового перспективного направления даже и представить не могли, каким будет РОМСАТ сейчас.

В этот день благодарим наших партнеров и клиентов за оказанное доверие, многолетнее сотрудничество и сотни совместных успешных проектов. Спасибо всей команде, настоящим знатокам своего дела, за профессионализм, плодотворную работу, понимание изменений и активное участие в жизни компании. Ведь жизнь компании — это больше чем бизнес. Это история вызовов, побед, поиска окон возможностей, перспектив и, прежде всего, история сплочения людей. Именно благодаря командной работе год от года РОМСАТ становится все лучше, сильнее и надежнее.

Спасибо, что остаетесь с нами — у нас впереди много планов. Делаем бизнес вместе!

Коллеги, партнеры, клиенты, спасибо за доверие!

За последние годы мы заняли одно из ведущих мест на рынке телекоммуникаций Украины. Прошлый, 26 год стал для РОМСАТ периодом новых вызовов. Так, вместе с командой мы запустили новые направления бизнеса: Бытовая техника и электроника, IoT-решения, Умный дом, Беспроводные решения. Для клиентов заработал В2В-портал. Нам удалось расширить ассортимент SKU на 20%; команда выросла на 25%; главный офис увеличил площадь на 35%; складские мощности выросли на 50%. Мы продолжаем социальную помощь военным, детям и врачам. Отдельно горжусь тем, что во время карантина удалось сохранить весь коллектив и настроить полноценный удаленный режим работы, вовремя инвестировав в ИТ-инфраструктуру. А еще за этот год у нас родилось 4 мальчика и 2 девочки, образовалось 4 новые семьи.

Поздравляю всех причастных! Виктор Мазур, основатель РОМСАТ