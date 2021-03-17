17 марта 2021, 21:21

РОМСАТ предлагает с хорошей скидкой медный коаксиальный кабель

До 15 апреля успейте заказать медный коаксиальный кабель высокого качества торговой марки KLM по чрезвычайно выгодной цене. Оставляйте заказ на сайте или звоните нашим менеджерам!

Кабель KLM RG660BV-W HDC медь, 305м
Акционная цена 55 у.е./305м., обычная цена 71 у.е./305м

Кабель KLM RG660BV-W HDC медь, 100м
Акционная цена 18 у.е./100м., обычная цена 70 у.е./305м

Кабель KLM RG690BV-W HDC медь, 305м

Акционная цена 61 у.е./305м., обычная цена 77 у.е./305м

Кабель KLM RG690BV-W HDC медь, 100м

Акционная цена 19 у.е./100м., обычная цена 25 у.е./305м

Кабель стандартно изготавливается из поливинилхлорида белого цвета, рассчитанный для разводки внутри зданий, прокладки в узких кабельных каналах. Широко используется операторами кабельного ТВ, интеграторами для коммутации систем видеонаблюдения, а также пользователями индивидуальных и коллективных эфирных антенн.

Условия:

Акция действует до 15.04.2021
Количество товара ограничено

B2B-портал

Актуальные позиции и цены доступны на В2В-портале: b2b.romsat.ua.


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