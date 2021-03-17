РОМСАТ предлагает с хорошей скидкой медный коаксиальный кабель

17 марта 2021, 21:21

До 15 апреля успейте заказать медный коаксиальный кабель высокого качества торговой марки KLM по чрезвычайно выгодной цене. Оставляйте заказ на сайте или звоните нашим менеджерам!

Кабель KLM RG660BV-W HDC медь, 305м

Акционная цена 55 у.е./305м., обычная цена 71 у.е./305м



Кабель KLM RG660BV-W HDC медь, 100м

Акционная цена 18 у.е./100м., обычная цена 70 у.е./305м



Кабель KLM RG690BV-W HDC медь, 305м

Акционная цена 61 у.е./305м., обычная цена 77 у.е./305м



Кабель KLM RG690BV-W HDC медь, 100м

Акционная цена 19 у.е./100м., обычная цена 25 у.е./305м



Кабель стандартно изготавливается из поливинилхлорида белого цвета, рассчитанный для разводки внутри зданий, прокладки в узких кабельных каналах. Широко используется операторами кабельного ТВ, интеграторами для коммутации систем видеонаблюдения, а также пользователями индивидуальных и коллективных эфирных антенн.



Условия:



Акция действует до 15.04.2021

Количество товара ограничено



B2B-портал



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