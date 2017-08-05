В Первомайском правоохранители задержали группу похитителей кабелей Укртелеком

5 августа 2017, 15:26

В г. Первомайский (Харьковская обл) группой быстрого реагирования охранной фирмы совместно с уголовным розыском районного отдела полиции на «горячем» задержаны злоумышленники, которые похищали медный кабель Укртелекома.

микрорайоне ½ группа из четырех человек за ночь проникла в три колодца и вырезала 124 метра многопарного кабеля, причинив ущерб более чем 60 тыс грн. А чтобы удобнее было его транспортировать, то украденное резали на двухметровые куски. За этим занятием и были задержаны жители Первомайского района. У них изъяты ножовка по металлу, автомобили и мотоцикл.



Из-за действий злоумышленников на некоторое время без связи оставались более 130 жителей города. Компания оперативно возобновила оказание услуг своим абонентам.



В ходе проведенных следственных действий задержанные признались и еще в 4 кражах кабеля в этом же микрорайоне на протяжении последнего времени. Тогда вырезали больше километра медного кабеля Укртелекома, а сумма убытков достигла 270 тыс грн.



По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 185 УК, часть 3.



Напомним, что особенно острой проблема воровства медного кабеля является в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях. Всего по Украине в первом полугодии этого года их уже совершено более 11,2 тыс. Из них в Харьковской области – почти тысяча.



Обо всех случаях похищения и повреждения имущества компания сообщает в правоохранительные органы, сотрудничает с полицией, реализует ряд проектов по защите собственного имущества и проводит модернизацию сети, заменяя медные кабели на оптические. Однако решение проблемы требует комплексного подхода: усиление ответственности за совершение преступления, контроль за пунктами приема цветного лома, запрет приема телекоммуникационного кабеля от частных лиц.



