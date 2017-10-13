13 октября 2017, 10:15

Укртелеком ликвидировал последствия повреждения оптических линий связи

11 октября ремонтные бригады Укртелекома оперативно восстановили предоставление интернет-услуг в Херсонской, Николаевской, Запорожской областях и в Мариуполе.



Злоумышленники последовательно в течение нескольких часов повредили оптические магистральные каналы в Киевской и Днепропетровской областях, что повлекло за собой полное отключение интернета в трех областях. В Днепропетровской области злоумышленники также раскопали строительный колодец, который находится в поле, извлекли муфту. Целью этих действий очевидно была не кража, а именно повреждение национальной телекоминфраструктуры.



В 2017 году Укртелеком зафиксировал уже около 500 случаев повреждений оптического кабеля, которые имеют все признаки целенаправленного отключения связи в восточных и южных регионах Украины.



«Стоит отметить, что в нынешней ситуации телекомоператоры остаются один на один с подобными проблемами повреждений своих сетей. Правоохранительные органы, СБУ не квалифицируют такие случаи как диверсии, а поскольку кражи не было, то и уголовные дела не возбуждаются, – говорит директор по корпоративным коммуникациям Укртелекома Михаил Шуранов. – Мы считаем, что сейчас телекоммуникационная инфраструктура находится в зоне особого риска».

