Ромсат начала продажи системы измерения температуры тела UNV TIC2531TER5-F10-4F6

4 июля 2020, 10:41

На склад компании Ромсат поступила новая система быстрого и безопасного скрининга температуры. Данное решение Uniview, одного из лидеров китайского рынка в сфере профессиональных систем для дистанционного измерения температуры тела.

Фиксированный объектив с фокусной дистанцией 6 мм, угол обзора составляет 56.1 градусов

Разрешение камеры с тепловым сенсором 1280х720 при 25 кадрах/с

Оптическая матрица 4 Мп со светочувствительностью 0.001 Люкса

Максимальное разрешение камеры 2688х1520 при 60 кадрах/с с оптическим сенсором

Технология глубокого сжатия видео, которая позволяет экономить трафик и место на жестких дисках на 75-90%

Данное оборудование позволяет получить четкое детализированное изображение, даже в сложных условиях, например при низкой освещенности, так как камера имеет сверхчувствительную матрицу. Также, за счет аппаратного WDR камеру можно устанавливать на входных группах со стеклянными дверями.

Оптическая и тепловизионная камера TIC2531TER5-F10-4F6APCA с двухканальным спектром измерения температуры

Видеорегистратор NVR302-16E-IF

Термометрическое черное тело для TIC2531TER5-F10-4F6APCA

Штатив для фиксации черного тела TR-UV07-A

Блок питания OEP-SP11

Поддержка смарт-функций

Измерение температуры тела человека

Обнаружение и распознавание лиц

Обнаружение маски и других атрибутов

Поддержка тревоги при обнаружении ненормальной температуры / отсутствия маски Поддержка звуковой и световой сигнализации

РОМСАТ - национальный дистрибьютор Uniview в Украине.