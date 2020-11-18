В Украине появился температурный видео-скрининг с интеграцией в облако

18 ноября 2020, 13:45

В Украине появился первый температурный видео-скрининг с интеграцией в облако.

Продукт разработала компания EdPro, облачный оператор GigaCloud разместил его на своих ресурсах, чтобы обеспечить стабильную работу и надежное хранение данных.



«Существует три типа приборов для бесконтактного измерения температуры: дорогие системы автоскрининга, измеряющие температуру в потоке, “пистолетные” термометры и планшеты с технологией захвата лица, ― рассказывает Андрей Табачин, соучредитель компании EdPro. ― Система автоскрининга имеет два основных недостатка. Во-первых, она не распознает людей в головных уборах, очках и масках, что затрудняет измерение или делает его невозможным. Во-вторых, людей с повышенной температурой нужно каким-то образом изымать из потока, это создает дополнительные сложности. В случае с “пистолетными” термометрами результаты измерения видит только тот, кто измеряет. Непонятно, что показывает прибор и работает ли он вообще. Планшет с технологией захвата лица исключает недостатки предыдущих двух приборов, поэтому мы и взялись за его разработку», ― продолжает Андрей Табачин.



Услуга температурного видео-скрининга распознает до 30 тыс. лиц, в том числе и в масках, измеряет и показывает температуру тела со скоростью до 1 секунды и с точностью примерно 97%. Расстояние измерения ― до 1 м. Информация о результате измерения отображается на экране и дублируется голосом. При положительном результате загорается зеленая лампочка, при определении повышенной температуры ― красная. Если система не может корректно измерить температуру, она сигнализирует об этом и просит снять маску, очки или головной убор.



Если устройство подключено к интернету, пользователь может получить доступ ко всем измерениям температуры с указанным временем измерения и фотографией. Дополнительно можно настроить получение сообщений в мессенджеры о посетителях с повышенной температурой, сформировать список избранных людей и получать уведомления о том, когда они приблизились к устройству.

«Температурный видео-скрининг ― это важный продукт нашего сотрудничества со львовской компанией EdPro, ― говорит Артем Коханевич, СEO GigaCloud. ― Львовяне занимаются разработкой устройства, а серверная часть работает на нашей инфраструктуре. Гибкость облачной платформы GigaCloud обеспечивает стабильную работу устройства, надежное хранение баз данных лиц, систем управления сканером и статистики по замерам температуры. Используя этот девайс, каждый из нас может сделать пространство в котором живет и работает более комфортным и безопасным».

Сканер прост в использовании и монтаже, что позволяет устанавливать его в любом месте: в учебных заведениях и детских садах, кафе и ресторанах, больницах, кинотеатрах и торговых центрах, офисах и на предприятиях. «Такого типа температурный видео-скрининг широко используют отели тех стран, которые в этом году принимают туристов на отдых, популярен он и в школах Китая. Мы провели тестирование сканера в украинских школах, и результаты оказались утешительными», ― говорит Андрей Табачин.GigaCloud ― лидер облачного рынка Украины по темпам роста и количеству клиентов. GigaCloud предоставляет в аренду IaaS-услуги (Infrastructure-as-a-Service) клиентам любого масштаба ― от малого бизнеса до огромных корпораций. В портфолио компании более 1000 клиентов в 6 странах мира и более 150 компаний-партнеров.EdPro ― компания, которая создала рынок интерактивного оборудования в Украине и остается здесь лидером. Продуктами компании EdPro пользуются школы, коворкинги, профтехучилища и различные компании.