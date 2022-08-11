Инфракрасные термометры Beurer: четыре функциональные модели

11 августа 2022, 13:45

Этот универсальный термометр можно использовать для измерения температуры в ушном канале, на лбу, а также на поверхности предметов.

Измерение температуры выполняется всего за несколько секунд, а индикацию можно выбрать в °C и °F. При этом цветная светодиодная индикация подскажет, если температура будет повышенной: до 37,9 °C будет гореть зеленый свет, от 38 °C/100,4 °F и выше загорится красный предупреждающий сигнал.

Результаты измерения отображаются на большом дисплее. Десять ячеек памяти, а также индикация даты и времени помогут отслеживать показатели в динамике. Для экономии заряда батареи предусмотрено автоматическое выключение. Медицинский прибор выполнен в удобном эргономичном корпусе без использования ртути и стекла, благодаря чему является полностью безопасным. При необходимости термометр можно продезинфицировать.Помимо температуры тела, эти медицинские приборы измеряет температуру поверхности предметов и воздуха. За счет инфракрасной технологии измерение без контакта с кожей является безопасным и гигиеничным. Процесс определения температуры займет всего несколько секунд и может происходить на дистанции 2-3 см от объекта (для Beurer FT 100 - 4-6 см) благодаря встроенному датчику расстояния. Индикация возможна в °C и °F. В случае превышения значения в 38 °C, прибор подаст предупреждающий сигнал. Кроме того, для удобства опциональный звуковой сигнал будет после завершения измерения, а если термометр не используется, он отключится самостоятельно. Точность измерений максимально высокая: на поверхности лба она составляет ±0,2 °C: 34 –42,2 °C (±0,4 °F: 93,2–108 °F), а на поверхности предмета ±4 % или ±2 °C (±4 °F) при 0–80 °C (-32–176 °F). Для сохранения показателей измерений температуры тела в устройствах предусмотрено 60 ячеек памяти. Для удобства чтения результатов измерения, гаджеты оснащены большим дисплеем с четкими символами и синей подсветкой. В моделях Beurer FT 90 и FT 100 предусмотрен футляр для хранения.