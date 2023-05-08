Новая щетка для лица Beurer FC 49

8 мая 2023, 11:15

Щетка для лица Beurer FC 49 идеально сочетает минималистичный и при этом эргономичный и яркий дизайн, удобство и простоту использования, приятную стоимость и потрясающий результат от регулярного применения.

Глубокое, но деликатное очищение кожи лица – основная функция щетки Beurer FC 49. Благодаря трехзонной индивидуальной настройке очистки, гаджет отлично очищает кожу от жировых загрязнений и макияжа. 15 уровней интенсивности позволяют использовать прибор для всех типов кожи: жирной, нормальной и чувствительной.Благодаря специальной вибрационной технологии во время очищения одновременно совершается и массаж лица, шеи и зоны декольте, улучшая циркуляцию крови. Кроме того, процедуру массажа можно проводить отдельно от очищения, используя различные масла и кремы. Как итог – здоровый и ровный цвет лица, чистая, упругая кожа выглядит моложе и сияет красотой.Компактный размер дает возможность взять устройство с собой в любую поездку, не жертвуя при этом местом в багажной сумке. Щетку удобно держать в руке за счет продуманной эргономичной конструкции и силиконового материала, который к тому же не раздражает кожу. Водонепроницаемый корпус (IPX7) позволяет использовать гаджет даже в душе и во время принятия ванны. Предусмотрена также контрольная лампа для индикации скорости и состояния батареи.