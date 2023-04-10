Beurer представляет массажер Cellulite releaZer compact

10 апреля 2023, 12:15

Beurer представляет новую версию антицеллюлитного массажера Cellulite releaZer compact.

Прибор эффективно и быстро борется с целлюлитом, а благодаря эргономичной форме и компактной длине стержня массажер стал еще удобнее в применении.

Более ранняя модель Beurer cellulite releaZer уже давно завоевала любовь покупателей. Гаджеты прошли клинические испытания, которые доказали, что при целенаправленном применении массажера углубления и неровности на коже значительно сокращаются (в научном исследовании приняли участие 38 женщин, исследование проводилось proderm GmbH г. Шенефельд/Гамбург, номер исследования 18.0090-53).



Принцип действия прибора прост: вибрации усиливают кровоток, клетки насыщаются кислородом, отеки уменьшаются, а бугорки становятся все менее выраженными. Процедура рассчитана всего на 15 минут и ее можно проводить ежедневно, но для ощутимого эффекта – не реже, чем через день. При этом результат станет весьма заметен уже через две недели.



В устройстве есть четыре рабочие поверхности (гладкая поверхность, рельефная поверхность, тупая кромка и острая кромка), две программы массажа и три уровня интенсивности. Массажер работает от аккумулятора (время работы – около 10 часов) и заряжается 3,5 часа, предусмотрена контрольная лампа скорости и состояния аккумулятора. Автоматическое отключение через 15 минут позволяет контролировать время применения прибора.

Водонепроницаемый гаджет можно использовать в ванной комнате – влажности он не боится, а нескользящие ручки с мягкой на ощупь поверхностью (Soft Touch) позволяют безопасно и удобно проводить массаж с применением косметических масел и кремов.