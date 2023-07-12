Четыре лучших массажера от немецкого бренда Beurer

12 июля 2023, 14:45

Основная функция Beurer MG 280 - растяжка мышц и связок в области спины, плеч и шеи в духе йоги. Это происходит за счет семи воздушных камер, которые надуваются и постепенно расслабляют мышцы.

Достаточно полежать на чудо-коврике всего нескольких минут, чтобы снять напряжение и усталость после тяжелого дня.

Четыре предустановленных программы и три уровня интенсивности помогут выбрать подходящий вариант. Также можно подключить функцию вибромассажа и обогрева. Управлять устройством очень просто, а когда программа подойдет к концу, умный коврик выключится сам. Коврик Beurer MG 280 удобно брать с собой в поездки и путешествия – его легко свернуть и зафиксировать с помощью застежки на липучках, а для комфортной переноски есть ручка.Техника шиацу очень популярна в последнее время и активно используется специалистами Beurer в различных массажных устройствах. Этот вид массажа был разработан в Японии около 100 лет назад и до сих пор считается одним из самых эффективных во всем мире. Цель массажа шиацу - улучшение психического, эмоционального и душевного самочувствия пациента.С помощью Beurer MG 151 можно делать эффективный массаж без посторонней помощи, который оказывает расслабляющее или стимулирующее воздействие. Массажер рекомендуется использовать также при напряжении мышц, болях и усталости. В приборе установлено восемь 3D-массажных головок, вращающиеся попарно, которые имитируют надавливание и разминание, характерные для массажа шиацу. Дополнительное воздействие функции прогрева усиливает эффект массажа. При этом происходит не только поверхностное согревание кожи, но и усиливается кровоснабжение на массажируемом участке, вплоть до глубоких слоев тканей и мышц. Есть три уровня интенсивности и регулировка направления вращения массажных головок: по часовой стрелке, против часовой стрелки и попарное вращение в противоположные стороны. Массажер оснащен встроенным пультом управления и практичной ручкой, что обеспечивает простоту в использовании.Прибор для массажа шеи Beurer MG 153 поможет справиться с болями и неприятными ощущениями в области шеи. Имитирующие руки массажные головки 4D создают ощущение реального массажа. Для этого гаджет оснащен четырьмя разминающими роликами и двумя сжимающими узлами, вращение которых происходит по часовой стрелке или против, а два уровня интенсивности и функция прогрева обеспечивают максимальный комфорт. Для регулировки силы массажа используются практичные ручки. Когда программа завершится, прибор отключится автоматически. Чехол при необходимости можно снять и постирать.Этот массажер особенно оценят люди, которые активно занимаются спортом, а значит – регулярно сталкиваются с напряжением различных групп мышц. Beurer MG 185 подходит не только для отдельных зон, его можно использовать для всего тела. Для этого в комплекте есть пять насадок для индивидуального применения. Три массажные программы и девять уровней интенсивности помогут выбрать оптимальный вариант для конкретной ситуации.Гаджетом удобно пользоваться благодаря эргономичному корпусу в форме пистолета, а нескользящая ручка позволяет просто и комфортно сделать массаж даже самостоятельно. Это значит, что прибор можно брать с собой на тренировки, в поездки и путешествия и провести сеанс массажа в любом удобном месте и удобное время без посторонней помощи. Благодаря мощному литий-ионному аккумулятору массажер работает до 5,5 часов без подзарядки. Для удобного управления предусмотрен сенсорный светодиодный дисплей, а для практичного хранения и транспортировки – специальный кейс.