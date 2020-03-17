Panasonic создал виртуального йога-тренера

17 марта 2020, 13:15

Интересное решение для умного дома – виртуального йога-тренера – продемонстрировала японская компания Panasonic на международной выставке CES2020.

В нем задействованы системы бесконтактного измерения основных жизненных показателей, камеры, пространственные датчики, проекционные технологии, а также собственная разработка Panasonic – система распознавания эмоций.



Внешне решение выглядит очень незатейливо: серый коврик, расстеленный перед темной стеной, в которую вмонтированы камеры и датчики. На нее же проецируются показатели человека и трехмерный образ его виртуального тренера.



Для начала тренировки пользователю нужно просто поудобнее встать на коврик и несколько секунд спокойно постоять, чтобы система определила и выдала его данные и базовый настрой. Камеры бесконтактно отслеживают пульс, частоту и скорость морганий, положение бровей и рта, температуру тела. На основе полученных данных система определяет силу и модальность испытываемых человеком эмоций - от полного неудовольствия собой до крайнего самодовольства и другие состояния (страх, беспокойство, раздражение, дискомфорт, скука, усталость, расслабленность, легкость, счастье, радость и т.д.). Результаты визуализируются в виде диаграммы прямо не стене.



Затем система сможет предложить подходящую программу тренировок с учетом уровня индивидуальной подготовки пользователя. На стене перед ним появится 3D-изображение виртуального тренера, показывающего асаны, а также его собственный образ. Так что, повторяя упражнения, человек сможет видеть себя со стороны и при необходимости корректировать свои действия. Система при этом будет постоянно отслеживать положение человеческого тела в пространстве и в процентах оценивать точность выполнения заданных асан.



Еще одна интересная функция – бесконтактное отслеживание нагрузки (напряжения) на отдельные группы мышц. Чтобы пользователь в буквальном смысле не надорвался, система сможет постоянно контролировать и подсвечивать на виртуальном контуре его тела участки, испытывающие разную степень напряжения. Понять ее очень просто – чем выше температура цвета (от синего до красного), тем выше нагрузка и риск. Так что человек сможет вовремя остановиться, либо будет лучше контролировать выполнение упражнений на конкретные части тела.



По окончании тренировки виртуальный йога-тренер выдаст результаты и рекомендации на будущее. И еще разок проверит эмоциональное состояние, которое обязательно улучшится.