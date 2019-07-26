Камера UNV IPC322LR3-VSPF28-EB в черным корпусе

26 июля 2019, 13:15

Доступна к заказу стильная камера Uniview в черном цвете корпуса.

Видеокамеру UNV IPC322LR3-VSPF28-EB отличает стильный дизайн, который соответствует всем современным тенденциям оформления помещений.

Выполнена в черном цвете, камера отлично вписывается в любой экстерьер или интерьер строения и становится его неотъемлемой частью. Модель будет удачным выбором для любых типов объектов: от домашнего использования до крупных бизнес-учреждений. с

Основные характеристики камеры 2 МП CMOS-матрица с объективом 2.8 мм и широким углом обзора в 105.2 градусов разрешение 1920х1080 при кадровой частоте 25 к/с возможность установки приватных зон, видеотитров, областей интереса и водяных знаков ИК-фильтр, автоматическое переключение режимов дневной и ночной съемки защита по стандарту IP66 низкое энергопотребление (до 5 Вт)

Компания РОМСАТ - национальный дистрибьютор Uniview в Украине!