Ромсат снизил цены на SKYCOM T-308Х

26 марта 2020, 10:55

SKYCOM T-308X T-308X - портативный сварочный аппарат, отвечающий всем основным требованиям, предъявляемым современным сварочным аппаратам ВОЛС.

Компактный T-308X предназначен для сварки оптических волокон типов SM, MM, NZ-DS, EDF, Splice on Connectors.

Особенности:

Компактный, размеры 12x12x13 см

Режимы работы: автоматический, полуавтоматический, ручной

Универсальные держатели волокна 3в1

Обзор волокна при 520-кратном увеличении по оси X или Y,220X при одновременном увеличении XY Цветной ЖК-дисплей с высоким разрешением

Поддержка языков: русский, китайский, английский, французский, португальский, испанский SKYCOM (Nanjing Tianxing Electronic Technology Co., Ltd.) - один из крупнейших на территории Китая производителей профессионального оборудования для сварки оптического волокна.

Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор SKYCOM в Украине.