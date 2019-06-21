Новая поставка оборудования Totolink

Склад РОМСАТ пополнился коммутаторами Ethernet южнокорейского производителя.
Новые модели
Коммутатор неуправляемый Totolink S505
Коммутатор неуправляемый Totolink S808
Особенности коммутаторов
Простые в подключении и использовании
Минималистичный портативный дизайн
Методы коммутации Store and Forward
Для общего использования в домашних условиях или небольших офисах
Благодаря великолепному дизайну, качественному программному обеспечению, высокому качеству и привлекательным ценам, продукция TOTOLINK становится все более популярной в современном мире
Полный ассортимент коммутаторов ethernet можно посмотреть по ссылке
Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор TOTOLINK в Украине