Новая поставка оборудования Totolink

21 июня 2019, 11:45

Склад РОМСАТ пополнился коммутаторами Ethernet южнокорейского производителя.

Коммутатор неуправляемый Totolink S505

Коммутатор неуправляемый Totolink S808

Особенности коммутаторов

Простые в подключении и использовании

Минималистичный портативный дизайн

Методы коммутации Store and Forward

Для общего использования в домашних условиях или небольших офисах

Благодаря великолепному дизайну, качественному программному обеспечению, высокому качеству и привлекательным ценам, продукция TOTOLINK становится все более популярной в современном мире

Полный ассортимент коммутаторов ethernet можно посмотреть по ссылке

Компания РОМСАТ - официальный дистрибьютор TOTOLINK в Украине